(L.E.) - „Wir wollen mit dem „Diffbus“ (...) auch zeigen, dass ein gratis öffentlicher Transport möglich ist“, so Umweltschöffe Georges Liesch (Déi Gréng) beim Besuch der Busfabrik im Videointerview.



All die Gefahren und Bedenken, die oft zum gratis öffentlichen Transport genannt würden, könne man dank der zehnjährigen Erfahrung mit dem kostenlosen „Diffbus“ widerlegen. Gemeint sind vor allem Sicherheitsbedenken. „Ein gratis öffentlicher Transport in Luxemburg ist möglich“, so Liesch.

In einem späteren Gespräch fügt er hinzu, dass die Stadt nachgerechnet hat und ein Verkauf von Tickets samt Kontrolle verhältnismäßig mehr kosten würde, als ihre Einnahmen rechtfertigen ...