„Der Herr hat Großes an mir getan“, so das diesjährige pastorale Motto für die Pilgerinnen und Pilger in Lourdes. Der Satz aus dem Lobgesang Mariens, dem Magnificat, lädt zur Begegnung mit Christus ein, auch und gerade in Zeiten des Umbruchs und der Prüfung. ¶

Die kleine Stadt Lourdes, am Fuß der französischen Pyrenäen, zieht seit vielen Jahren Tausende von Pilgern in ihren Bann. Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und Wohlbefindens, Glaubende und Suchende fragen hier nach dem Sinn des Lebens und beten in der Grotte von Massabielle um Stärkung und Heilung an Leib und Seele.



Das diözesane Pilgerbüro bietet auch dieses Jahr eine mehrtägige Lourdeswallfahrt an unter dem Vorsitz von Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Der Präses des Priesterseminars Abbé Patrick Muller wird den Predigtdienst während der Wallfahrt übernehmen. Die Pilgerleitung übernimmt Renée Schmit, bischöfliche Delegierte für Spiritualität, in Zusammenarbeit mit den „Foulards Blancs“ der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“.



Neu dieses Jahr ist die gemeinsame rund achtstündige Hin- und Rückreise im TGV zusammen mit Pilgern der Diözesen Metz und Verdun – neben der gewohnten Flugreise – und einer gemeinsamen Feier für die Pilger der Diözesen, die ansonsten ihr eigenes Programm haben. Neben den Gottesdiensten und Feiern bietet sich Zeit für Begegnung, persönliches Gebet, den Besuch der Grotte und die Entdeckung der Spuren der Heiligen Bernadette.



Die Wallfahrt richtet sich an gläubige und suchende Menschen jeden Alters und insbesondere auch an Kranke und an Menschen mit Behinderung. Die Kranken werden auch dieses Jahr wieder kompetent von den „Foulards Blancs“ betreut.



Zur Information



Infos zur Lourdeswallfahrt 2017 sowie zu weiteren Pilgerreisen sind samt Einschreibeformular auf der Internetseite http//:pelerinages.cathol.lu zu finden. Für weitere Auskünfte steht das Sekretariat des Pilgerbüros montags bis donnerstags von 8-12 Uhr zur Verfügung (Marie-Paule Schroeder-Kaufmann, Tel. 46 20 23-42, Email: pelerinages@cathol.lu).



Anreisemöglichkeiten:



- Flugreise – Kostenbeteiligung: 1 025 €. Abflug in Luxemburg am 25. Juli um 10.45 Uhr, Rückkehr am 31. Juli um 13.45 Uhr.



- Zugreise im TGV – Kostenbeteiligung: 830 €. Abfahrt in Metz am 25. Juli um 10.00 Uhr, Rückkehr am 31. Juli um 10.00 Uhr. Einzelzimmerzuschlag: Hôtel Padoue, 150 €; Hôtel Roc de Massabielle, 75 €.



- Krankenwallfahrt (Reise im TGV) – Kostenbeteiligung: 750 €. Für Auskünfte zur Krankenwallfahrt wende man sich an Marie-Claire Rasqué-Dolizy (Tel. 23 62 07 20), Clan-Chef der „Foulards blancs“.



- 8-tägige Busreise vom 24. bis 31. Juli mit Teilnahme an der Diözesanwallfahrt: Informationen und Einschreibung bei Voyages Vandivinit, Tel. 23 66 83 41-1, contact@vandivinit.lu.



Unterstützen Sie die Krankenwallfahrt mit einer Spende! Mit einer Spende an die Fondation Ste-Irmine (CCPLLULL: LU64 1111 7017 0305 0000 – BILLLULL: LU42 0027 5100 4006 0800) mit dem Vermerk „Solidarité pèlerinages – Fonds des malades“ helfen Sie uns, für die Mehrkosten der Krankenwallfahrt aufzukommen und so die Kostenbeteiligung weiterhin so gering wie möglich zu halten.



Elisabeth Werner, Koordinatorin im Service de la Pastorale