(ml) - Anfang des Jahres hat die Notarin Karine Reuter den Vorsitz des Hauptstadtvereins RFCUL (Racing Union Lëtzebueg) übernommen. Ihr Ehegatte Roy Reding gehört zu den Sponsoren des Traditionsvereins. Die Spieler tragen seinen Namen auf der Rückenseite des Trikots mit dem Vermerk "Avocat à la Cour".



Doch darf ein Anwalt überhaupt einen Sportverein finanziell unterstützen und Werbung für seine Kanzlei machen? "Ja, unter bestimmten Voraussetzungen", sagt FLF-Vizepräsident Jean-Jacques Schonckert, der von Beruf auch Anwalt ist. Anwälte würden einen reglementierten Beruf ausüben. Reding bewege sich im Rahmen dessen, was das Gesetz hergebe.



"Absolut legal"



Die Vorgehensweise werde zwar in einem Rundschreiben des Präsidenten der Anwaltskammer eingegrenzt, Redings Handeln sei jedoch absolut legal, so Schonckert. Anwälte dürften Werbung machen, unter der Voraussetzung dass es "dezent" abläuft. Dieser Begriff sei allerdings dehnbar, räumt der Jurist ein: "Vom deontologischen Standpunkt aus betrachtet gibt es einen gewissen Freiraum, in dem jeder nach freiem Ermessen seine eigene Regeln festlegt."

Vor 15 Jahren wäre ein Anwalt als Sponsor eines Sportvereins noch unvorstellbar gewesen, unterstreicht der FLF-Vizepräsident. Anwälte, die damals z.B. vor einer Kamera oder einem Mikrofon Stellung zu einem Verfahren bezogen, mussten im Vorfeld die Anwaltskammer um eine Erlaubnis fragen. Diejenigen, die sich den Regeln widersetzten, wurden verwarnt. Nach wie vor dürfen Anwälte keine Werbung im Fernsehen oder Rundfunk schalten.



"Keine amerikanischen Verhältnisse"



Derzeit gebe es in Luxemburg noch nicht übermäßig viel Werbung von Anwaltskanzleien, falls überhaupt, dann vorwiegend in Fachzeitschriften, so Schonckert. Der "Conseil de l'Ordre" gebe Acht darauf, dass die Lage nicht aus den Fugen gerate. "Gott sei dank herrschen hierzulande keine Verhältnisse wie in den USA, wo sich Anwälte auf öffentlichen Plätzen anbiedern", betont der Jurist.



Als offizieller Sponsor des RFCUL verstoße Roy Reding keineswegs gegen die FLF-Statuten, stellt Jean-Jacques Schonckert klar. Neben seinem Beruf ist Reding jedoch auch in der Politik tätig. 2013 schaffte der ADR-Mann den Einzug ins Parlament. Im Raum steht die Frage, ob es nicht zu einer Konfusion zwischen dem Anwalt und dem Politiker kommt. Werbung ist Abgeordneten untersagt.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.