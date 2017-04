(rr) - Wer wissen will, wo er Kleider, Essen und sonstige Produkte kaufen kann, die nachhaltigen Kriterien Rechnung tragen, der ist mit dem Hauptstadtplan von „move", der Jugendgruppe des "Mouvement écologique“, gut beraten. Der handliche Plan, der in luxemburgischer (Jugend-)Sprache daherkommt, passt in jede Hosentasche.



Entstanden ist das Projekt aus der Idee heraus, Jugendlichen und anderen Interessierten eine Orientierungshilfe beim nachhaltigen Einkauf resp. Restaurant-Besuch zu geben. In diesem Sinne arbeiteten die Mitglieder von „move“ ein Formular für die Geschäfte und die Restaurants aus. Gefragt wurde beispielsweise, ob die Waren aus fair gehandelter Produktion stammen, ob es saisonale und regionale Angebote gibt und wie es mit dem Abfallmanagement aussieht.



Auf den Stadtplan geschafft haben es jene Betriebe, deren Angebot, zumindest in weiten Teilen, Kriterien der nachhaltigen Entwicklung gerecht wird. Sieben Geschäfte erhielten das „Shop gutt“-Label und 13 Restaurants das „Buff gutt“-Label.



Daneben bietet der alternative Stadtplan auch sieben Adressen, wo man gut chillen, d. h. entspannen kann: u. a. in den städtischen Parks, beim „Théiwesbuer“ in Pfaffenthal oder dem „Péitruss Skatepark“ im Stadtgrund. Erhältlich ist die Karte bei „move“, 6, Rue Vauban in Pfaffenthal, in Geschäften und Restaurants. Auch in Schulen soll sie verteilt werden.