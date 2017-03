(mth) - Der „distributed denial of service attack“ (DDoS) -Angriff am vergangenen 27. Februar auf die Server des staatlichen „Centre des technologies de l'information de l'Etat“ (CTIE) in Luxemburg wirft mittlerweile eine Reihe interessanter Fragen auf.

Zunächst stimmt die Tatsache nachdenklich, dass das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Arbor Networks, welches unter anderem auf die Abwehr solcher Angriffe spezialisiert ist, am 1 ...