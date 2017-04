Tödlicher Bombenanschlag in Sankt Petersburg

Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag in der U-Bahn von Sankt Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet und 30 verletzt worden. Der mutmaßliche Bombenleger ist von der Videoüberwachung gefilmt worden. Er befindet sich auf der Flucht. Die Moskauer U-Bahn ist schon mehrmals zum Ziel von Terroranschlägen geworden, in Sankt Petersburg gab es bisher keine solchen Attentate.

Bauarbeiter stürzt in den Tod

In der Industriezone Rolach in Sandweiler hat es am Montagnachmittag einen schweren Arbeitsunfall gegeben, den ein Bauarbeiter nicht überlebte. Der 48-jährige Mann französischer Staatsbürgerschaft war bei Arbeiten gegen 15 Uhr durch das Dach einer Halle gebrochen und fünf Meter in die Tiefe gefallen.

Kersch verspricht Vereinfachungen

Mit dem Omnibus-Gesetz traten am vergangenen 1. April eine ganze Reihe von vereinfachten Gesetzen und Bestimmungen in Kraft, die den Bürgern und den Betrieben das Leben leichter machen sollen. Innenminister Dan Kersch stellte eine Reihe von administrativen Vereinfachungen vor, die im Programm „Einfach Lëtzebuerg“ zusammengefasst werden und die auf Vorschlägen von Bürgern, Verwaltungen und Betrieben gründen.

Unstimmigkeiten in protestantischer Kirche

In der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg rumort es. Das gesamte Konsistorium steht vor dem Rücktritt. Grund sind dem Vernehmen nach Unstimmigkeiten zwischen dem Pfarrer Volker Strauss und der Kirchenleitung.

SNCA verlängert Öffnungszeiten

Die "Société nationale de circulation automobile" (SNCA) in Sandweiler bietet ab dem 19. April und bis zum 15. Juli längere Öffnungszeiten an. Die Schalter sind dann mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet und am Samstagmorgen von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr.

Dirk Reich im Panalpina-Verwaltungsrat

Der 54-jährige Dirk Reich soll auf der Hauptversammlung des international tätigen Schweizer Transport- und Logistikunternehmens Panalpina in den Verwaltungsrat gewählt werden. Bei einem positiven Votum würde Reich, der sowohl Deutscher als auch Schweizer ist, Roger Schmid ersetzen, der nicht für ein weiteres Mandat zur Verfügung steht.

Ratte hält Air-Berlin-Maschine am Boden

Eine Ratte aus Florida hält seit Tagen eine Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel am Boden. „Sie muss in Miami an Bord bekommen sein“, sagte der Sprecher der Fluggesellschaft, Ralf Kunkel, am Montag. Mitarbeiter hätten das Tier an Bord des Airbus-Jets nach Berlin bemerkt. Seither steht die Maschine in Tegel, um alle Leitungen in der Maschine gründlich zu untersuchen.

Bild des Tages

Foto: AFP

Bei der Xtreme Freeride World Tour (FWT) in Verbier gibt es viele atemberaubende Szenen im Tiefschnee zu sehen. Hier zeigt der Schwede Christoffer Granbom einen Stunt mit seinem Snowboard.