Indextranche zum Jahresende?

Der Statec prognostiziert eine Indextranche gegen Jahresende. Dazu hätten leicht anziehende Konsumentenpreise in den Luxemburger Geschäften beigetragen. Die letzte Indextranche erfiel im Oktober 2013.



Große Zufriedenheit

Wer eine Wohnung oder sogar ein Haus in der Stadt Luxemburg hat, kann sich glücklich schätzen: 96 Prozent der Einwohner sind zufrieden mit der Lebensqualität in der Hauptstadt. Damit zählt Luxemburg europaweit zu den lebenswertesten europäischen Hauptstädten, nur noch getoppt von Wilna und Kopenhagen.

Kersch bleibt standhaft

Innenminister Dan Kersch bleibt bei seiner harten Haltung zur Auflösung der Kirchenfabriken. Im Prinzip sollen die Gemeinden bis zum 1. Oktober ihre Verhandlungen mit den Kirchenfabriken über die Besitzverhältnisse bei den religiösen Einrichtungen klären. Dieser Termin habe Bestand, nur in Einzelfällen würden sich die Besitzverhältnisse nicht so schnell klären lassen, sagte Kersch bei RTL Tëlé Lëtzebuerg.



Deborah De Robertis mit Kimono und Melone

Deborah De Robertis hat wieder zugeschlagen: die provozierende Luxemburger Performance-Künstlerin hat dem Guimet Museum in Paris am Sonntag einen Besuch abgestattet und dort ihr neues Konzept vorgestellt. Dieses Mal hat sich die Künstlerin in einem durchsichtigen Kimono auf den Boden vor einer Ausstellung des japanischen Fotografen Araki hingesetzt, der vor allem für seine Bilder nackter, gefesselter Frauen bekannt ist.

Rocker-Leiche in Ikea-Tüten weggeschafft

Zwei Männer sollen einen Rocker in Dänemark zerstückelt und die Leichenteile in großen blauen Ikea-Tüten weggeschafft haben. Das teilte die dänische Polizei am Mittwoch mit. Die Überreste des 25-jährigen Gang-Mitglieds wurden am Dienstag in einem Wald westlich der Hauptstadt Kopenhagen entdeckt. Kurz darauf wurden die beiden Männer festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft.

Bild des Tages

Foto: AFP

Mit dem nahenden Ende seiner Amtszeit wird US-Präsident Obama immer lockerer. Bei einem Staatsbesuch in Laos wich Obama vom Programm ab und schlenderte am Ufer des Mekong, um einen Drink aus einer Kokosnuss zu genießen.