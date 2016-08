Gerichtsentschluss des Tages

Das Oberste Verwaltungsgericht in Paris hat das Burkini-Verbot in der südfranzösischen Gemeinde Villeneuve-Loubet für ungültig erklärt. Das Verbot stelle eine ernsthafte und illegale Verletzung von Grundfreiheiten dar, urteilte das Verwaltungsgericht am Freitag in Paris.

Schrecken des Tages

Bei einer starken Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Gemeinde Chimay wurde in der Nacht zum Freitag ein Mensch getötet und vier verletzt ...