"Ruheständler" des Tages

Großbritanniens Prinz Philip (95) will in den Ruhestand gehen. Das gab der Buckingham-Palast am Donnerstag in London bekannt. „Der Herzog von Edinburgh hat beschlossen, vom Herbst an keine öffentlichen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen“, hieß es in einer Mitteilung des Buckingham-Palasts. Er werde keine neuen Einladungen mehr annehmen. Von Zeit zu Zeit könne er sich aber dafür entscheiden, bei gewissen öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten.



Prozess des Tages

Es sind Zahlen, die wohl auch gestandene Ermittler fassungslos zurücklassen dürften: Mehr als 42 000 Fotos und über 5 000 Videos weitgehend kinderpornografischer Natur hatte ein heute 32-jähriger Mann offenbar über mehrere Jahre hinweg zur Befriedigung seiner krankhaften Gelüste übers Internet heruntergeladen ...