Ermittlung des Tages

Die Bundesanwaltschaft hat bislang keine Beweise, dass ein festgenommener Iraker am Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund beteiligt gewesen ist. Die Behörde beantragte dennoch am Donnerstag Haftbefehl wegen mutmaßlicher IS-Mitgliedschaft des 26-jährigen Irakers. Er soll im Irak eine zehnköpfige Einheit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeführt haben. Die Hintergründe des Anschlags auf Borussia Dortmund sind somit weiter unklar.



Untersuchung des Tages

Bei Arbeiten zum Bau der Tiefgarage auf dem Knuedler waren am Dienstag menschliche Knochen gefunden worden ...