Bescherung

Per Twitter verkündete Wirtschaftsminister Etienne Schneider die gute Nachricht: Ab dem 1. Januar 2017 sollen die Gehälter und Renten um 2,5 Prozent steigen. Die Statistikbehörde Statec soll laut dem Minister die Details am Freitag veröffentlichen. Die Indextranche hängt von der Entwicklung der Inflation ab. Zuletzt war das Statec von einem Datum in den ersten Monaten von 2017 ausgegangen. Es wird die erste Indextranche seit Oktober 2013 sein.

Vorladung und Eklat



Der Dachverband der Kirchenfabriken (Syfel) bringt den Streit um die Auflösung der Kirchenfabriken vor Gericht ...