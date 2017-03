Aufschrei des Tages

"Viele von uns fühlen sich nicht von Ihnen vertreten. Deshalb fordern wir Sie respektvoll auf, sich zu entschuldigen und von ihrem aktuellen Amt zurückzutreten". In freundlichem, aber bestimmtem Ton fordern rund 80 Abgeordnete des Europäischen Parlaments - darunter der Luxemburger Frank Engel - den Rücktritt des Chefs der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem hatte mit einer abfälligen Bemerkung in südeuropäischen Ländern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Kritik des Tages

Die Aufgaben der künftigen Police administrative müssen präziser geregelt und besser kontrolliert werden, fordert die Menschenrechtskommission.

Foto: Guy Jallay

Im Juli vergangenen Jahres stellte Etienne Schneider, Minister für innere Sicherheit, die Eckpunkte der Polizeireform vor. Ziel ist es, den Dienst am Bürger zu verbessern. Eine der großen Neuerungen ist die Schaffung einer Police administrative, mit der die Polizei künftig bei einer Gefahr für die öffentliche Ordnung Maßnahmen ergreifen kann, die ihr bislang nicht zustanden. Dazu gehören u. a. umfangreiche Sicherheitszonen, vorbeugende Identitätskontrollen, das Durchsuchen von Fahrzeugen und Gebäuden sowie die befristete Schließung von Gebäuden. Diese Maßnahmen stellen einen Eingriff in die Freiheit der Bürger dar und berühren die Frage der Menschenrechte, heißt es in einem Gutachten der konsultativen Menschenrechtskommission (CCDH) zur Polizeireform. Zahlreiche Bestimmungen, die im Gesetzentwurf verankert sind, seien zu vage formuliert.



Forderung des Tages

Die Zahl der Verkehrstoten in der Europäischen Union zwischen 2010 und 2020 zu halbieren - dieses Ziel kann die EU kaum noch erreichen. Am Dienstag gab die EU-Kommissarin Violetta Builc die Forderung aus, die Fahrzeugtechnik so zu verbessern, dass es von 2050 an gar keine Verkehrstoten auf Europas Straßen mehr gibt. „Ich weiß, das ist ambitioniert“, sagte sie. „Aber wir können es schaffen.“



Verbot des Tages

Die Burka ist in Österreich ab sofort im öffentlichen Raum verboten.

Foto: Reuters

Österreich verbietet die Vollverschleierung von Frauen im öffentlichen Raum. Das am Dienstag von der Regierung in Wien beschlossene und im Vorfeld heftig kritisierte Burka-Verbot ist Teil eines neuen Integrationsprogramms. Die rot-schwarze Regierung hatte sich nach ihrem Koalitions-Neustart im Januar auf die Eckpunkte des Pakets geeinigt. Neben der Burka, einem Ganzkörpergewand, sind noch weitere Kleidungsstücke, die das Gesicht von Frauen verhüllen, im öffentlichen Raum verboten.

Entwarnung des Tages

Ende der Stallpflicht: Die Hühner dürfen wieder ins Freie.

Foto: Guy Jallay

Wegen der Ausbreitung der Vogelgrippe in den Nachbarregionen wurde im November vergangenen Jahres eine Einstallungspflicht für Geflügel beschlossen. Wie das Landwirtschaftsministerium nun mitteilt, wurde seit diesem Datum kein Fall von Vogelgrippe in Luxemburg festgestellt. Die Stallpflicht wird deshalb ab dem ersten April aufgehoben.

Bestätigung des Tages

Herzogin Kate wird ohne ihren Ehemann, Thronfolger William, in Luxemburg erwartet.

Foto: Reuters

Herzogin Kate bzw. Catherine, Duchess of Cambridge, so der offizielle Titel, wird am 11. Mai zu Besuch in Luxemburg sein. Dies bestätigte der Kensington Palast am Dienstag. Schon in den vergangenen Tagen wurde in politischen Kreisen über den Besuch spekuliert. Jetzt ist er also offiziell.



Kündigung des Tages

Guy Schmit, hier im Bild mit Großherzogin Maria Teresa, verlässt laut Medienberichten seinen Posten als Direktor der "Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse".

Foto: Guy Jallay

Der Direktor der "Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse", Guy Schmit, verlässt seinen Posten. Dies meldet "Radio 100,7" am Dienstag. Guy Schmit war erst seit September 2016 Direktor der gemeinnützigen Stiftung. Zuvor, seit Januar 2014, war er als Berater für soziale und humanitäre Fragen am großherzoglichen Hof tätig. Wer ihm in seinem Amt nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

"Adieu" des Tages

Christine Kaufmann ist im Alter von 72 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Foto: Picture Alliance / Sven Simon

Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot. Die 72-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Tochter einer französischen Maskenbildnerin und eines deutschen Luftwaffenoffiziers wurde als Kind in der Hauptrolle des Heimatfilms "Rosen-Resli" (1954) berühmt.



Mit 15 Jahren dann die höchste Auszeichnung: Für ihr Hollywooddebüt in „Stadt ohne Mitleid“ (1961) erhielt Kaufmann einen Golden Globe. Die Kritik feierte die Darstellerin, die an der Seite von Kirk Douglas ein Kleinstadtmädchen spielte, das Opfer einer Vergewaltigung wird. Es folgten weitere Engagements in Hollywoodstreifen wie „90 Minuten nach Mitternacht“ (1962) oder „Taras Bulba“ (1962).

Doch die junge Frau machte auch privat Schlagzeilen: 1963 heiratete sie den 20 Jahre älteren Tony Curtis und zog sich für einige Jahre von der Filmarbeit zurück. Keine glückliche Ehe, wie sie später immer wieder beteuerte. Sie sei für ihn lediglich eine hübsche junge Visitenkarte gewesen.