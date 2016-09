Rede des Tages

Bettel nahm in New York an mehreren Sitzungen teil.

Premier Xavier Bettel hatt im Rahmen der 71. UNO-Vollversammlung in New York das Wort ergriffen. Dabei hat er einen Appel an die Vereinten Nationen gerichtet, sich effizient und schnell im Sinn der weltweit 21 Millionen Flüchtlinge und 65 Millionen aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen einzusetzen.



Festnahme des Tages

Nach dem Brand in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos hat die Polizei 18 Flüchtlinge und Migranten festgenommen. Die Männer aus Afghanistan, Kamerun, Senegal und Syrien stünden im Verdacht, für die Brandstiftung und die Krawalle inner- und außerhalb des sogenannten Hotspots der Insel verantwortlich zu sein, berichtete die Athener Tageszeitung „Kathimerini“ am Dienstag. Mindestens neun von ihnen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zensur des Tages



Wie viele andere Institutionen bemüht sich auch die EU-Kommission, ein junges Publikum zu erreichen. In diesem Sinne stellte sich der Chef der Exekutive, Jean-Claude Juncker, vergangene Woche den Fragen dreier Video-Blogger von YouTube, die während jeweils 20 Minuten Fragen an Juncker stellen konnten. Den drei Bloggern wurde im Vorfeld versprochen, dass sie freie Fragen stellen könnten. Doch nun hat die französische YouTuberin Laetitia Birbes offenbart, dass sie von einem YouTube-Mitarbeiter aufgefordert wurde,verschiedene Fragen nicht zu stellen.

Gewalttat des Tages

Eine Polizistin hat im US-Bundesstaat Oklahoma einen unbewaffneten Afroamerikaner erschossen. Die Polizei der Stadt Tulsa veröffentlichte am Montag (Ortszeit) zwei Videos von dem Vorfall, der bereits am vergangenen Freitag geschehen war. Darin ist zu sehen, wie der Mann mit erhobenen Händen auf einer Straße langsam auf ein stehendes Auto zugeht. Von hinten nähern sich ihm vier Polizisten mit gezogenen Waffen. Dann fällt der Mann blutüberströmt zu Boden. Das US-Justizministerium leitete eigenständige Ermittlungen wegen einer möglichen Verletzung von Bürgerrechten ein, wie ein Sprecher erklärte. Immer wieder werden in den USA Schwarze durch Polizisten getötet.

Trennung des Tages

Das Paar hatte sich 2004 kennengelernt.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie (41) hat die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt eingereicht. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen wie zuvor auch das Promi-Magazin TMZ.



Schon vor einigen Monate hatte Jolie Schwierigkeiten angedeutet.