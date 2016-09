Gefängnisrevolte aufgelöst

Justizminister Felix Braz und Gefängnisdirektor Vincent Theis haben am Dienstagnachmittag Einzelheiten zur Gefängnisrevolte in Schrassig vom Vorabend gegeben. Demnach handelte es sich um „Stimmungsmache“ der Gefangenen. Forderungen hätten die Gefangenen nicht gestellt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass Polizei und Gefängnispersonal die Situation schnell in den Griff bekommen hätten.

Vermisstenmeldung der besonderen Art

Eine ungewöhnliche Vermisstenmeldung hat die Polizei in Grevenmacher herausgegeben: Ein Chamäleon wird im Schmetterlingsgarten in Grevenmacher vermisst. Das Tier ist angeblich durch eine Klappe an der Rückseite seines Terrariums gestohlen worden.

Kind in Swimmingpool ertrunken

In Differt nahe Messancy ist am Montagnachmittag ein vierjähriges Mädchen aus Luxemburg in einem Swimmingpool ertrunken. Laut Berichten handelte es sich um die Tochter einer Familie aus Trintingen handeln, die seit sechs Jahren regelmäßig Zeit in ihrem zweiten Wohnsitz in Belgien verbringt.

Gewerbegebiet Grass vor der Eröffnung

Viel fehlt nicht mehr, bis die erste Firma in Gewerbegebiet ZARO („Zone d'activités de la région ouest“) in Grass anfangen kann zu bauen. 71 Parzellen umfasst das Gebiet. Das Highlight: Weiher inmitten des Areals sollen für Freizeitwert sorgen.

Norwegischer König Harald berührt Millionen

Der als schüchtern geltende norwegische König ist mit einer flammenden Rede zum Star im Netz geworden. Darin ruft er seine Landsleute zu Toleranz und Menschlichkeit auf. „Norwegen seid ihr. Norwegen sind wir. (...) Norwegen ist eins“, sagt der König da, und meint auch Homosexuelle und Menschen, die in dem skandinavischen Land Zuflucht gesucht haben.

Bild des Tages

AFP

Die beiden Panda-Babys im Wiener Tiergarten Schönbrunn entwickeln sich einen Monat nach ihrer Geburt prächtig. Sie müssen nun nicht mehr rund um die Uhr von ihrer Mutter gewärmt werden, sagte Direktorin Dagmar Schratter am Dienstag.