Text: Cheryl Cadamuro, Videos: Francis Verquin

Zielstrebig folgt er den Linien, streift dabei mit seinem Taststock über die Rillen, die vor ihm am Bahnhofsplatz in Luxemburg-Stadt sind – und findet so seinen Weg: Joaqium Alves.



Der 43-Jährige leidet unter Retinitis Pigmentosa, einer erbbaren Augenkrankheit, die langsam die Netzhaut zerstört ...