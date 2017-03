von Marc Thill (@marcthill)



Es gibt kaum ein Geschichtsbuch über die Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg, in dem nicht auch der Name des Hotel Alfa vermerkt ist. In dem damals sehr prächtigen Grand-Hotel in Luxemburg schräg gegenüber dem Bahnhof waren Ende 1944 und Anfang 1945 die US-Generäle Omar Bradley, George Patton und zeitweilig auch Dwight D. Eisenhower untergebracht.



Lesen Sie hier, über die aktuelle schwierige Situation im Hotel Alfa, die zu seiner (vorläufigen) Schließung geführt hat.