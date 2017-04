(dho) - Man sollte nicht alles glauben, was im Fernseher zu sehen ist oder was geschrieben steht. Skepsis ist auch bei manchen Meldungen aus dem Internet geboten. Zwar hat es immer schon Informationen gegeben, deren Ziel es ist, zu täuschen und Sympathien zu gewinnen, doch politische Äußerungen, die schlicht Lügen sind, erreichen seit dem Wahlkampf vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump eine neue Dimension.



Diese Art, sich Zustimmung zu sichern, löste bei den Schülern des „Lycée Aline-Mayrisch“ in Luxemburg-Stadt ein ungutes Gefühl aus. „Der Wahlkampf von Trump sorgte in der Schule für viel Aufregung“, erklärt Judith Reicherzer, Sekundarschullehrerin der Multimediaoption der Schule. „Die Schüler waren beunruhigt und meinten, es könne doch nicht sein, dass jemand öffentlich Lügen verbreite.“ Aus diesem Grund wollten elf Schüler unterschiedlicher Klassen sich engagieren und ihre Mitschüler wachrütteln, sagen sie.

Seit Ende vergangenen Jahres trafen sie sich daher einmal in der Woche, um einen Kurzfilm zu drehen. Die Botschaft dabei: „Stand up for your values“, übersetzt, „Steh auf für deine Werte.“ Doch schnell war ihnen bewusst, dass die Mitschüler nicht auf ihr Video gewartet haben und dass sie zunächst deren Aufmerksamkeit bekommen müssten. Dazu bedienten sie sich gerade der Taktik, gegen die sie eintreten möchten. Nämlich einer „Fake News“, also einer falschen Nachricht, die zu einem eigennützigen Zweck gestreut wird.



Was könnte für mehr Aufregung sorgen, als wenn es um die Mobiltelefone der Schüler geht, dachten sich die Initiatoren der Idee. Schnell war ein Plan ausgeheckt. Mit Ausschnitten aus bereits vorhandenem Videomaterial schnitten sie einen Kurzfilm zusammen, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass in Zukunft in jeder Klasse eine sogenannte „Black Box“ aufgestellt wird, in die sämtliche Handys der Schüler während des Unterrichts eingeschlossen werden würden.



24 Stunden Aufregung und Zweifel

An einem Sonntagabend war es dann so weit. Unter dem Vorwand, das noch unfertige Video sei vom Multimediateam der Schule gestohlen worden, wurde es über das soziale Netzwerk „Facebook“ verteilt. Bis zum nächsten Morgen hatte es bereits 1 200 Klicks. Einen Tag lang sorgte der Clip für viel Diskussion in der Schule und selbst in anderen Schulen. „Manche Schüler meinten, es sei skandalös, dass so eine Box eingeführt werden solle. Andere diskutierten bereits, wie sie die Black-Box überlisten könnten“, sagt Judith Reicherzer.

Doch einigen Schülern kamen schnell Zweifel. Vor allem, da in dem Video eine Sequenz auftauchte, in der ihr Direktor Französisch spricht, wobei dieser sich gewöhnlich auf Luxemburgisch an sie richtet. Aber auch die Tatsache, dass in der Schule gerade viel darüber diskutiert wird, wie das Mobiltelefon sinnvoll in den Unterricht eingebunden werden kann, sorgte für Skepsis, erklärt die Lehrerin.



Nachdem die elf Schüler ihre Kollegen und Professoren lange genug an der Nase herumgeführt hatten, lösten sie schließlich den erfundenen Skandal auf. An sämtliche Professoren der Schule wurde eine Aufklärungsmail verschickt, und sie wurden darum gebeten, das Thema in ihren Klassen zu thematisieren. Auch wurde ein weiteres Video veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie man sichere und glaubwürdige Quellen finden kann. Nun hatten die Initiatoren des Projektes die Aufmerksamkeit, die sie brauchten, um ihr Video „Stand up for your values“ zu veröffentlichen.



Das Aufklärungsvideo ist auf der Internetseite des "Lycée Aline Mayrisch" zu sehen unter folgendem Link:



http://www.laml.lu/photogallery/video-2016-2017/

Randnotiz: die Bischofsuhr

Wie schnell aus einer Annahme eine gefühlte Realität werden kann, musste unlängst auch der Erzbischof erfahren. Auf einem Foto zu einem Artikel zur Unterzeichnung der Konvention über die Neuregelung der Kirchenfabriken auf rtl.lu, war an seinem Handgelenk undeutlich eine Uhr zu erkennen. Darunter ein Leser-Kommentar: „Ech weess jo net, ob eng Rolex zum Aarmutsgebot vun der Kierch gehéiert!“ Und auch ein anderer Kommentator schien auf dem Foto eine Rolex zu erkennen: „Et gëtt, sou wäit ech weess, keen Aarmutsgebot an der kathoulescher Kierch“, und insofern verbiete niemand ihm offiziell seine Rolex.



Das Bistum war um Richtigstellung bemüht und veröffentlichte auf cathol.lu ein Foto der Uhr des Erzbischofs, um sämtliche Spekulationen zu untergraben. Wer im Internet recherchiert, der findet schnell heraus, dass der Preis der Uhr meilenweit unter dem einer Rolex liegt.