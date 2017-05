(dho) - „Dach net bei deem Wieder“, mag der Einwand von so manchem gewesen sein, der am Wochenende dem Mäertchen fernblieb. Doch die hartgesottenen Mäertchenfans – die Kinder – waren wohl nicht so einfach zu Hause zu halten. Vor allem junge Familien und Touristen waren daher am Sonntag auf dem Mäertchen anzutreffen. Die Riesenrutschen, die Trampoline und die Lokomotive etwa bei der Gëlle Fra waren gut besucht.

Dennoch, da den ganzen Tag graue Wolken über der Hauptstadt hingen, blieb die neue Terrasse mit Blick über das Petrusstal geschlossen und auch die übrigen Terrassen waren nicht sonderlich gut besucht ...