(DL) - Nachdem das erste Tramfahrzeug am späten Mittwochabend in zwei Teilen in Luxemburg eingetroffen und nach Kirchberg transportiert worden war, ging es am Donnerstagmorgen ans Entladen. Die erste Tram steht inzwischen im neuen Tramdepot - und damit in ihrem neuen "Zuhause".

Die beiden unterschiedlich langen Teile wurden eins nach dem anderen von den Gleisen auf dem Lastwagen via eine Art Rampe auf die Schienen in der Wartungshalle bugsiert. Anschließend werden die beiden Tram-Teile wieder zu einem Fahrzeug zusammengesetzt.

Der Transport vom spanischen Saragossa nach Luxemburg hat gut eine Woche gedauert. Für den Transport zuständig war eine niederländische Firma. Wegen seines Umfangs - die Tram ist 2,65 Meter breit - konnte der Sondertransport in Frankreich nicht über die Autobahn fahren und musste auf andere Straßen ausweichen.

Der kleinere Teil, bestehend aus zwei von sieben Trammodulen, erreichte Luxemburg schließlich am Mittwochabend über die französische Grenze. Der große Teil, bestehend aus den restlichen fünf Trammodulen, musste die Grenze von Deutschland aus über Wasserbillig passieren. Von der Polizei begleitet ging es anschließend weiter nach Kirchberg.

Auf dem Gelände des "Centre de remisage et de maintenance" wird das Gefährt nun erstmal gestestet. Ende des Jahres soll die Straßenbahn den Betrieb auf dem ersten Streckenabschnitt zwischen den Ausstellungshallen und der Roten Brücke aufnehmen - wo bis dahin auch die Standseilbahn aus Richtung Pfaffenthal anhält.



