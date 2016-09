(clau) - 284 und 124. Zwei ausschlaggebende Zahlen, wenn es um die Gesundheit des Menschen geht, denn jedes Jahr treten in Luxemburg 284 neue Fälle von Darmkrebs auf. Im Schnitt sterben alljährlich 124 Menschen an der Krankheit. Dabei können 90 Prozent der Erkrankten geheilt werden, wenn der Tumor frühzeitig entdeckt wird.

Umso wichtiger ist das Projekt, das das Gesundheitsministerium zusammen mit der „CNS – Gesondheetskeess“ ausgearbeitet hat. Das Darmkrebs-Früherkennungsprogramm bietet verbesserte Methoden zur rechtzeitigen Erkennung und Vorbeugung des Darmkrebses.



Da Menschen zwischen 55 und 74 Jahren eine Risikogruppe bilden, verschickt das Gesundheitsministerium während der nächsten zwei Jahre gratis Tests an Ansässige dieser Altersgruppe. Sie können den Test selbst zu Hause durchführen. Durch ein Teströhrchen wird gemessen, ob sich Blut im Stuhl befindet.



Ergebnisse binnen 15 Tagen

Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es nicht invasiv ist. So birgt es keine Nebenwirkungen, und Schmerzen können ebenfalls nicht auftreten. Nach der Durchführung des Testes wird das Material einfach in ein Labor geschickt. Nach spätestens 15 Tagen liegen dann schon die Resultate vor, die im Rahmen des Programmes festgehalten und evaluiert werden.



Im Falle einer Anomalie wird die betroffene Person gebeten, eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Dies alles geschieht jedoch auf freiwilliger Basis. Bei einer Koloskopie sieht der Arzt, ob im Darm Polypen heranwachsen und entfernt sie daraufhin; Polypen können sich nämlich zu Tumoren entwickeln.

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebsart in Luxemburg. Dabei ist sie eine der einzigen, der man gut vorbeugen kann. Wird der Krebs jedoch nicht erkannt, wächst er weiter, bis es zu spät ist. Besonders heimtückisch ist die Tatsache, dass in den Anfangsstadien keine oder nur unspezifische Symptome auftreten: Gewichtsverlust, Diarrhö, andere Verdauungsstörungen usw. Es ist also umso wichtiger, dass Personen, bei denen ein Risiko besteht, bei dem Programm mitmachen. Der Test ist immerhin kostenlos, kann aber das wohl Wichtigste retten, was ein Mensch besitzt: sein Leben.

