(AF) -Le surpoids ou l'obésité, passé une certaine limite, est un risque pour la santé. L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a publié une étude fin décembre sur la santé dans le monde qui place le Luxembourg en 6e position mondiale pour le surpoids et l'obésité.

L'OCDE a publié fin décembre les résultats d'une vaste étude européenne sur la santé. Parmi les facteurs de risque, l'alcool, le tabac et la surcharge pondérale sont pris en compte. Dans l'Union Européenne, le Luxembourg est le troisième pays qui comporte le plus de personnes obèses ou en surpoids.



Les pays où l'on consomme le plus d'alcool

Les Belges sont les plus gros buveurs d'Europe avec 12,6 litres en moyenne par habitant âgé de 15 ans et plus; viennent ensuite les Autrichiens avec 12,3 litres et les Tchèques avec 11,9 litres. La France est 5e avec 11,5 litres.



Sur le plan mondial, la Russie arrive en tête, avec une réputation qui n'est décidément pas usurpée. Les habitants de 15 ans et plus boivent 13,8 litres d'alcool par an en moyenne (chiffres de 2014). En 2013, la consommation moyenne au Luxembourg était de 11 litres par habitant de 15 ans et plus.

Et le tabac?

Les fumeurs réguliers représentent 15,3% de la population au Luxembourg (de 15 ans et plus). Comme beaucoup de frontaliers viennent acheter leur tabac au Grand-Duché parce qu'il est moins cher qu'en Allemagne, France ou Belgique, précisons que cette donnée a été recueillie par sondage.

C'est en Grèce que l'on trouve le plus de fumeurs: un quart de la population.

Surpoids et obésité

Le Luxembourg est plutôt mauvais élève dans ce domaine: 3e pays européen comptant le plus de personnes en surpoids ou souffrant d'obésité. Et 6e mondial.



Dans son compte-rendu, l'OCDE précise que la méthode employée est basée sur celle de la classification employée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé): il s'agit de l'IMC, Indice de Masse Corporelle.

Si votre IMC est égal ou supérieur à 25 on parle de surpoids. S'il est supérieur à 30, on parle d'obésité. Pour le calculer: diviser le poids par le carré de la taille; le résultat est exprimé en kg/m2. Ou faites-le automatiquement sur un site comme calculersonimc.fr.



A l'échelle mondiale, ce sont les Etats-Unis qui arrivent en tête avec environ 70% de personnes obèses ou en surpoids, suivis par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le Japon est le pays où les gens sont les plus minces, selon l'enquête: un quart de la population est obèse ou en surpoids.







