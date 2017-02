(na) - Die Regierung wird den "plan d'occupation du sol" (POS) zum Bau einer Struktur für Flüchtlinge in Steinfort annullieren. Diese Entscheidung wurde am Freitagmorgen im Ministerrat bestätigt.

Die Umweltprüfungen zum POS werden fortgeführt. Sie werden innerhalb der nächsten zwei Monate abgeschlossen. Damit hält sich die Regierung die Möglichkeit, die POS-Prozedur später noch einmal zu beginnen, offen.

Urteile von Mamer und Junglinster abwarten



Ob dies aber auch tatsächlich der Fall sein wird, sei derzeit noch nicht klar, so die Sprecherin des Nachhaltigkeitsministeriums, Dany Frank. Erst will die Regierung noch die Urteile betreffend der POS-Prozeduren in Junglinster und Mamer abwarten.



Es stelle sich nun generell die Frage, ob eine POS-Prozedur für ein Flüchtlingscontainerdorf angebracht ist.



Am Mittwoch war das Urteil bekannt geworden, in dem das Verwaltungsgericht der Steinforter "Biergerinitiativ keen Containerduerf am Duerf“ auch in zweiter Instanz Recht gegeben hatte. Laut Gericht wäre eine tiefgreifende Umweltstudie nötig gewesen, ehe ein POS zum Bau einer Flüchtlingsstruktur in Steinfort erteilt worden war.