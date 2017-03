(SH) - Durch Smartphone, Facebook und Co. finden Nachrichten immer schneller den Weg zu ihren Lesern – auch zu Jugendlichen. Doch wie lässt sich unterscheiden, ob eine Meldung tatsächlich der Wahrheit entspricht oder sie nur erfunden ist? Genau mit dieser Frage befassten sich in den vergangenen Wochen die Teilnehmer am „Concours jeune journaliste“. Insgesamt 150 Schüler reichten Projekte ein – die meisten gemeinsam als Klasse, einige auch im Rahmen eines Wahlfachs, als Gruppe oder individuell.

Wie vielfältig das Thema „Informationssuche – Fehler und gute Praktiken“ ausgelegt werden kann, bewiesen die Arbeiten jener Klassen oder Gruppen, die am Montag als Gewinner des Wettbewerbes ausgezeichnet wurden. Artikel, Videobeiträge und Talkshows zu „Fakenews“ oder Sozialreportagen: Der Kreativität der Schüler waren keine Grenzen gesetzt. „Wir haben innerhalb der Klasse besprochen, wie unser Projekt aussehen sollte und einigten uns auf eine Talkshow“, erklärt Eve, 12e-Schülerin des „Lycée des Arts et Métiers“. „Es war eine schöne Erfahrung, als Klasse zusammenzuarbeiten und ein Video zu drehen.“ Zudem nutzte die Arbeit, die im Rahmen der Englischklasse ausgeführt wurde, auch dazu, die Sprachkenntnisse der Schüler zu verbessern.



„Diese Arbeit trägt dazu bei, dass wir im Internet oder bei Facebook nicht einfach alles glauben“, sagen unterdessen Yoann und Dinis, die eine 8e-Klasse im Diekircher Lyzeum besuchen. Und auch Emile, Schüler des Zyklus 4 in Elvingen, hatte Spaß an der Aufgabe gefunden, auch wenn er sich nicht vorstellen kann, später einmal dem Beruf des Journalisten nachzugehen: „Es hat mir gut gefallen.“

Ein Wettbewerb für alle Schüler

Der Wettbewerb, der bereits zum dritten Mal von Presserat und Unterrichtsministerium ausgetragen wurde, richtet sich sowohl an Kinder aus der Primärschule als auch an Jugendliche des Sekundarunterrichts. Besonders erfreut zeigten sich die Organisatoren darüber, dass auch eine Klasse der Förderschule („Education différenciée“) ein Projekt einreichte. Eine Konvention, die am Montag zwischen Paul Peckels, Präsident des Presserates und Bildungsminister Claude Meisch unterzeichnet wurde, soll dazu beitragen, dass im kommenden Jahr noch mehr Schüler am Wettbewerb teilnehmen.

Die Werke der Gewinner werden in den kommenden zwei Wochen gemeinsam mit Bücherwänden zum Thema Medien in der Bibliothek des „Lycée technique pour professions éducatives et sociales“ in Beringen ausgestellt.

Die Gewinner in den einzelnen Kategorien:

„Education différenciée“: Gruppen 1 und 2 des „Institut pour infirmes moteurs cérébraux“ (IMC); Zyklus 3: „Schoul am Duerf“ Bettemburg; Zyklus 4: Zentralschule Elvingen (Schengen); Sekundarunterricht – Unterstufe: 8e TE01 des „Lycée classique Diekirch“; Sekundarunterricht – Mittelstufe: Medienoption des „Lycée Aline Mayrisch“; Sekundarunterricht – Oberstufe: 12e ED01 des LTPES aus Mersch und 12e GE3 des „Lycée des Arts et Métiers“

