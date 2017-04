(str) - Die Serie mit Bombendrohungen gegen Einkaufszentren geht weiter: Nachdem Ende März ein Kinokomplex und ein Einkaufszentrum in Kirchberg und vergangene Woche ein Baumarkt in Bettemburg evakuiert wurden, ging gestern Morgen ein weiterer anonymer Anruf mitsamt Bombendrohung ein: Diesmal hatte der Täter das Einkaufszentrum „City Concorde“ in Bartringen im Visier.



Geschäftsleitung und Polizei gingen kein Risiko ein. Der gesamte Geschäftskomplex wurde evakuiert und anschließend von Spezialisten untersucht. Um 11.20 Uhr gaben die Sicherheitskräfte dann Entwarnung: Es wurde nichts Verdächtiges gefunden.



Grundsteinlegung abgesagt



Eigentlich hätte um 10.30 Uhr die offizielle Grundsteinlegung der Erweiterung des Einkaufszentrums stattfinden sollen, doch wegen der Drohung wurde die Feier schlussendlich abgesagt.



Von RTL zu den Bombendrohungen befragt, erklärte der Minister für Innere Sicherheit, Etienne Schneider, gestern, dass die Anrufe, die zur Evakuierung des Auchan sowie des Utopolis geführt hatten, genau wie jener, der bei der City Concorde einging, von einer ausländischen Telefonnummer getätigt wurden.

Schneider betonte zudem, dass dies auch erklären würde, warum das Ermittlungsdossier zum Vorfall in Kirchberg noch nicht weiter fortgeschritten sei. Grenzüberschreitende Ermittlungen brächten eben eine ganze Reihe von Formalitäten mit sich.



Anrufe von deutscher Nummer



Informationen des „Luxemburger Wort“ zufolge stammen die Anrufe von einer deutschen Nummer. Sowohl Polizei wie auch Staatsanwaltschaft stellten indes klar, dass sie keine Angaben zu laufenden Ermittlungsverfahren machen würden.



Die Pressestelle der Polizei wies allerdings erneut darauf hin, dass ein derartiger Falschalarm unnötig Panik auslöst und zu einer aufwendigen Mobilisierung von Rettungskräften führe – Einsatzkräfte, die dann für echte Notfälle nicht zur Verfügung stünden.



Abgesehen von hohen Schadensersatzforderungen erwarten die Verursacher Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldbußen bis zu 3 000 Euro. Falls ein öffentlicher Dienst oder ein Privatunternehmen dadurch bei seinen Aktivitäten behindert wird, wird die Mindeststrafe bei drei Monaten Gefängnis angesetzt.



Diese Erfahrung wird wohl auch jener Trittbrettfahrer machen, der am Montag eine telefonische Bombendrohung gegen die „Fixerstuff“ ausgesprochen hatte und der noch vor Ort verhaftet wurde.