Foto: Luc Ewen

(L.E.) - Büroangestellte sind es oftmals gewohnt, dass ihre berufliche Umgebung festlich für Weihnachten geschmückt ist. Warum sollte das eigentlich bei Bauarbeitern anders sein?



Das dachten sich wohl auch die Arbeiter an der Baustelle im ehemaligen Monopol-Gebäude in der Escher Avenue de la Gare. Sie errichteten diesen selbstge"bauten" Weihnachtsbaum am Baustelleneingang.



Seither erfreuen die gestapelten Ziegelsteine, mit ihren aufgesprayten Kugeln und dem aufgesetzten Stern die Fußgänger und zaubern so manchem gestressten Passanten, beim Erledigen der Weihnachtsgeschäfte ein kleines Schmunzeln ins Gesicht.