(ml) - Am 23. April ereignete sich im "Centre hospitalier de Luxembourg" (CHL) ein dreister Einbruch: Unbekannte haben an jenem Tag zwischen 20 und 23 Uhr 20 Endoskopie-Geräte entwendet, die u.a. bei Darm- und Magenuntersuchungen eingesetzt werden, berichtete das "Tageblatt". Der entstandene Schaden beträgt rund 800.000 Euro. Der Alarm sei durch das Personal ausgelöst worden, heißt es.



Der Vorfall stellte die CHL-Direktion vor große Problemen, da die Endoskopie-Geräte in manchen Notfällen unumgänglich sind. Die Verantwortlichen reagierten schleunigst, um den Fortbestand der betroffenen medizinischen Abteilung wieder zu gewährleisten.



Verschärfte Sicherheitsvorrichtung



Zum einen wurden einige der hochsensiblen Geräte von der Klinik in Eich ausgeliehen, bestätigte CHL-Generaldirektor Dr. Romain Nati am Dienstagmorgen gegenüber RTL. Zum anderen wurden neue Apparate beim deutschen Hersteller bestellt. Einige Termine für Magen- und Darmspielelung mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Inzwischen können die Patienten wieder behandelt werden wie zuvor.



Vieles deutet darauf hin, dass eine kriminelle Bande hinter dem Diebstahl steckt. Die Täter seien fachmännisch vorgegangen, heißt es. Die Sicherheitsvorrichtung habe sich in diesem präzisen Fall als unzureichend erwiesen, räumte Romain Nati ein: "Wir werden Lehren daraus ziehen und die Sicherheitsvorrichtungen verschärfen."



Kein Einzelfall



Bereits in der Vergangenheit gab es in zahlreichen Krankenhäusern im Ausland ähnliche Einbrüche. Dem Vernehmen nach werden die begehrten Geräte u.a. in Osteuropa und in Südamerika wiederverwendet. In Luxemburg handelt es sich um den ersten Diebstahl dieser Art.



Der CHL-Direktor hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass die gestohlenen Apparate demnächst in Europa zum Einsatz kommen werden, da sie anhand von registrierten Seriennummern ausfindig gemacht werden können.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.