In diesem Jahr fallen der Christtag und der Auftakt des jüdischen Lichterfestes Chanuka auf dasselbe Datum. Das war in den vergangenen 100 Jahren erst viermal der Fall.

Obwohl die beiden Feste Weihnachten und Chanuka nur wenig gemeinsam haben, werden diese oft miteinander in Verbindung gebracht. Das liegt vor allem an ihrer jahreszeitlichen Nähe zueinander. Während Weihnachten stets mit dem Heiligen Abend am 24. Dezember beginnt, orientiert sich Chanuka am nach Mond und Sonne ausgerichteten jüdischen Kalender und fällt mal so und mal anders. Für viele stellt Chanuka deswegen trotz der wenigen Gemeinsamkeiten ein jüdisches Pendant zu den christlichen Weihnachten dar – eine Art „Weihnachten ohne Jesus“.

Um dem in unserer Konsumgesellschaft allgegenwärtigen Druck der Weihnachts-Mehrheitsgesellschaft etwas entgegen zu setzen, versuchen jüdische Eltern ihren Kindern Chanuka apologetisch mit mehr Geschenken schmackhaft zu machen. Statt auf „nur“ eine Bescherung dürfen sich jüdische Kinder an jedem der acht Tage des Chanukafestes auf Geschenke freuen.

In vielerlei Hinsicht scheint die Erhebung dieses relativ kleinen Festes zu einem großen Feiertag eine jüdische Antwort auf Weihnachten zu sein. Chanuka ist hebräisch und bedeutet „Wiedereinweihung“, gemeint ist die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem. Die diesbezüglichen historischen Ereignisse liegen über zwei Jahrtausende zurück, als Judäa die kleine Provinz eines großen Imperiums war. Seit der Eroberung Judäas durch die Truppen Alexander des Großen im Jahr 332 vor der Zeitrechnung (v. d. Z) lebten die Juden, vor allem ihre Eliten, im Einflussbereich der hellenistischen Kultur.

Diese anfangs symbiotische Koexistenz wurde im zweiten Jahrhundert v. d. Z. auf die Probe gestellt, als die hellenistischen Herrscher eine aggressive Kulturpolitik mit dem Ziel initiierten, das partikuläre Judentum mit seinem reinen Monotheismus zu untergraben und in die polytheistische Mehrheitskultur zu assimilieren. Der Tempel in Jerusalem wurde entweiht, zentrale Riten und Praktiken des Judentums wie die Beschneidung, die Befolgung der Speisegesetze und der jüdische Religionsunterricht wurden verboten.

Der Aufstand einer kleinen Gruppe jüdischer Priester, später als Makkabäer bekannt, und ein Bürgerkrieg führten 164 v. d. Z. zur Wiedereinweihung des Tempels. Zum symbolisch stärksten Moment der Chanuka-Geschichte wurde das Anzünden der goldenen Menora, des siebenarmigen Tempelleuchters, der Gottes Präsenz in der Welt symbolisiert und an die Aufgabe des Menschen als Partner Gottes erinnert.

Der Legende nach bedurfte die Menora reinsten Olivenöls, welches im geschändeten Tempel nicht mehr ausreichend vorhanden war. Was davon übrig war, konnte nach menschlichem Ermessen nur für einen Tag reichen. Doch es begab sich ein Wunder und das Feuer der Menora brannte die ganzen acht Tage lang, bis für Nachschub gesorgt war. In Erinnerung an dieses Wunder zünden Juden bis heute an jedem der acht Tage des Lichterfestes Chanuka eine weitere Kerze an, bis am Ende alle acht brennen.

Lichter der Welt

Auch beim Weihnachtsfest stellt Licht ein zentrales Symbol dar. In der dunkelsten Zeit des Jahres markieren Chanuka ebenso wie Weihnachten die Rückkehr des Lichts in die Welt. Und es gibt noch weitere Parallelen. Im jüdischen Kalender beginnt das Lichterfest Chanuka immer am 25. Tag des Monats Kislev. Weihnachten fällt bekanntlich auf den 25. Tag des Monats Dezember. Beide betonen den Platz Gottes in der Menschheitsgeschichte und beide sind oder waren ursprünglich achttägig. So beginnt Weihnachten auch heute noch in manchen christlichen Konfessionen mit der Geburt Jesu und schließt mit dem Fest seiner Beschneidung am 1. Januar.

In der Antike waren solche Winterfeste weit verbreitet. Im Talmud beschreiben die alten Rabbiner exemplarisch die Ähnlichkeiten von Chanuka und den Saturnalien, dem römischen Fest vor und nach der Wintersonnenwende, und diskutieren beider Bedeutung. Ihren Ursprung vermuten sie bei Adam, der das Abnehmen des Tageslichtes fürchtete und deshalb ein Feuer entzündete. Sie glauben, darin ein Bedürfnis der menschlichen Natur zu erkennen.

Es ist klar, dass es, solange die menschliche Gesellschaft existiert, den Wunsch geben wird, in ihren dunkelsten Momenten Licht in die Welt zu bringen, sowohl im wörtlichen als auch im figurativen Sinn. Wenn die verkürzten Stunden des Tageslichts ein Gefühl der Angst und Isolation in uns wecken, suchen wir zur Unterstützung unserer Hoffnungen und Träume, die im Sonnenschein deutlicher scheinen, das Licht. Wir versuchen bekannte Werte und Praktiken in einem neuen Licht wieder zu entdecken, das unserer Zukunft neue Klarheit verschafft. Was wir in diesem neuen Licht erblicken, ist oft das, was wir in dieser Zeit am meisten schätzen, sei es unsere Familie, unsere Freiheit, Gottes Gegenwart oder unsere Menschenrechte.

So ist Chanuka mit der Zeit zu einem allumfassenden jüdischen Feiertag geworden, weil dieser in vielerlei Hinsicht der flexibelste ist. Chanuka spricht verschiedene Erfahrungen unserer Vergangenheit und die aktuellen Bedürfnisse der jüdischen Gemeinde an. Die Verwandlung dieses Festes ist noch lange nicht abgeschlossen. Was ist Chanuka für Sie? Was wird Chanuka für unsere Kinder sein?

Chanuka Sameach! – Fröhliches Chanukafest!

Fröhliche Weihnachten!

Alexander Grodensky, Rabbiner von Esch/Alzette

