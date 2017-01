(na) - Eigentlich trennen nur wenige Luftmeter die neue Containerumladeplattform der CFL Multimodal von den großen Logistikhallen am Standort der früheren WSA zwischen Düdelingen und Bettemburg (heute „Eurohub Sud“).



Der Haken an der Sache: bis zu 30 Gleisstrecken des Rangierbahnhofes aus Bettemburg liegen dazwischen. Ohne die TGV-Strecke zu vergessen.

So müssen Lastwagen einen umständlichen Umweg auf sich nehmen, um Waren, die zum Beispiel mit der „Autoroute ferroviaire“ in Bettemburg angekommen sind, zur neuen Logistikhalle der CFL Multimodal zu transportieren.



Umwege, die sie manchmal auch durch Bettemburg und Büringen führen. Doch diese Umwege sollen vor Ende 2017 der Vergangenheit angehören.



Bauarbeiten während der Nacht



Eine neue Brücke soll den Eurohub Sud und die Multimodalplattform verbinden. Diese wird parallel zur Autobahnbrücke verlaufen.



In der Nacht zum Sonntag soll ein erstes Drittel der Brücke, das bereits neben der Autobahn montiert wurde, über die TGV-Gleise geschoben werden. Dafür wird der TGV-Verkehr dieses Wochenende zum Teil eingestellt.



Provisorische Tragpfeiler

Provisorische Tragpfeiler wurden in einer Entfernung von etwa 25 Meter errichtet, damit die Brücke während dem Vorgang nicht absackt. Denn der definitive erste Pfeiler befindet sich etwa in einer Entfernung von 55 Meter.



Nach diesem Vorgang sollen die beiden weiteren Drittel der insgesamt 185 Meter langen Brücke montiert werden. Ziel ist es, den Bau vor Ende des Jahres abzuschließen.



Aus zwei wird eins



Dann dürften beide Logistikzentren zu einer Einheit verschmelzen. „Der Zugang für die Lastwagen wird nur mehr über die Autobahnen möglich sein“, versicherte gestern Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei der Vorstellung des Projektes.



Dies via die A3 und durch die Industriezone Riedgen oder via die A13, wo bekanntlich ein neuer, großer Kreisverkehr an der Ausfahrt Düdelingen/Büringen am Entstehen ist. Kosten wird die Brücke neun Millionen Euro, die vom Wirtschaftsministerium finanziert werden, während die Straßenbauverwaltung die Arbeiten überwacht.