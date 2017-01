(na) - Diese Woche wurde damit angefangen, die Fassadenhülle des letzten noch verbleibenden Gebäudeteils der früheren „Centrale thermique“ auf den „Terres rouges“ abzutragen.

In diesem höchsten Teil der früheren Zentrale (40 Meter), befanden sich die drei Gasöfen. In diesen Öfen war ein Großteil der geschätzten 500 Tonnen Asbest vorhanden, die während der Abrissarbeiten fachgerecht entsorgt werden mussten.

Sie waren je 22 Meter hoch und enthielten im Inneren eine zehn bis 15 Zentimeter dicke Asbest-Isolationsschicht.



Seit 1997 geschlossen



Die Zentrale war 1953 in Betrieb genommen worden und lieferte Elektrizität an die Stahlwerke. Sie wurde mit Hochofengas gespeist. Geschlossen wurde sie 1997, als auch der letzte Hochofen in Belval erlosch.

Unter der Zentrale befindet sich eine Schlackenhalde, die nach dem Abriss abgetragen wird.