(km) - Seit Dienstagabend ist Produktionseinheit drei in Cattenom wieder am Netz. Beim Neustart am Montagmittag hatte es noch Probleme gegeben. Wegen eines überhöhten Wasserstandes in einem Dampfgenerator hatte das automatische Sicherheitssystem den Neustart unterbrochen.

Beim zweiten Versuch am Dienstag seien keine weiteren Schwierigkeiten aufgetreten, wie EDF-CNPE per Pressemitteilung erklärt. Bald erreiche der Reaktor wieder seine maximale Leistungsstärke.

Seit September war die Produktionseinheit drei wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Dabei wurde ein Drittel des Brennstoffes ausgetauscht.



