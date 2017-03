(ml) - Die umstrittene Atomzentrale in Cattenom weist gravierende Sicherheitsmängel auf. Dies geht aus einer Antwort des deutschen Bundesumweltministerium auf eine Anfrage der Grünen hervor. Die vier pannenanfälligen Reaktoren seien lediglich gegen den Absturz "kleinerer Zivilflugzeuge" gewappnet, heißt es in dem Dokument. Ein Terrorangriff mit einem entführten Passagierflugzeug könnte demnach eine Nuklearkatastrophe auslösen.



Zudem seien wichtige Teile der Atomanlage nicht sicher vor Erdbeben. Dies betreffe unter anderem die Gasturbinen der Notstromversorgung. Mängel gebe es diesbezüglich auch bei der Einrichtung zum Druckabbau im Sicherheitsbehälter, die die Umwelt vor einer radioaktiven Kontamination schützen soll, wenn Probleme auftauchen.



Tickende Zeitbombe



Des Weiteren seien Probleme bei der Kühlwasserversorgung ausfindig gemacht worden, betont die Bundesregierung. EU-Kriterien zufolge soll das Atomkraftwerk über mindestens drei unabhängige Notfallkühlsysteme verfügen, um somit einer Kernschmelze vorbeugen zu können. In Cattenom seien jedoch lediglich zwei derartige Systeme vorgesehen.



Die grüne Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl fühlt sich durch die Antwort der Bundesregierung in ihrer Annahme bestätigt, dass Cattenom "desaströs unsicher" sei. Offensichtlich störe es Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht, dass nahe der deutschen Grenze vier Zeitbomben ticken würden.



Nachrüstungen gefordert



Bundesumweltministerin Barbara Hendriks (SPD) hat an die französische Regierung appelliert, die Laufzeit des umstrittenen AKWs nicht zu verlängern. Die Organisation "Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges" ist der Ansicht, dass Cattenom zu den größten Risiko-Akws" in Europa gehört.



Im Dezember vergangenen Jahres kündigte der Betreiber EDF an, die Laufzeit auf mehr als 40 Jahre zu verlängern. Die luxemburgische Regierung sowie die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben in der Vergangenheit mehrfach Nachrüstungen gefordert. Zudem hatte Premierminister Xavier Bettel angekündigt, dass Luxemburg bereit sei, Investitionen für alternative Energiepolitik in Cattenom finanziell zu beteiligen, falls das AKW geschlossen werde.



