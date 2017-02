(SH) - Wegen ihrer Verwicklung in den Überfall auf das Cartier-Geschäft in der Hauptstadt wurden Kanstantin U. und Renatas B. am Donnerstag in erster Instanz zu Haftstrafen von jeweils 15 Jahren verurteilt. Dies sind drei Jahre mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert.



Während des Überfalls am 29. März 2013 hatten die Täter 39 Uhren der Edelmarke im Wert von über 400.000 Euro erbeutet. Der Vorfall selbst hatte weniger als eine Minute gedauert.



Die beiden Angeklagten hatten während der Verhandlung zwar stets betont, nicht an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein, für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft galten sie jedoch als Anführer einer Verbrecherbande, die nicht nur für den Vorfall in Luxemburg verantwortlich zeichnete, sondern auch für ähnliche Taten in den Nachbarländern. Die Ermittler beriefen sich auf Bilder der Überwachungskameras des Geschäftes. Sie konnten jedoch auch Handys, die den beiden Angeklagten zugeordnet worden waren, zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe der Edelboutique orten.



Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.