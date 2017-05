(str/SH) - „Seit wann fahren Sklaven Auto?“ Mit neuem Wissen in die Freiheit“, so lautete der Titel eines Buchs von Bert Hoscheit aus dem Jahr 2015. Weil er darin den Richtern zufolge Kriegsverbrechen leugnete, wurde er am Donnerstag von einer Strafkammer zu einer Haftstrafe von 18 Monaten und einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Beides haben die Richter allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Alle bislang unverkauften Bücher werden beschlagnahmt.



„Keine Beweise für Massenvernichtung“ Beanstandet wurde insbesondere eine Passage aus dem Buch, in welcher der Autor die Entsetzlichkeiten der Konzentrationslager und herunterspielte, ihnen gar einen praktischen Nutzen zuschrieb und die Massenvernichtung der Juden und anderer NS-Opfer leugnete :



„Abgeschnittene Haare (wegen der Läuse), Haufen an Schuhen und Kleidern (die Gefangenen bekamen Uniformen), Haufen an leeren Kanistern von Zyklon B (zur Desinfektion), Fotos von mageren Gefangenen (die an Typhus litten), alles Elemente, die uns erschaudern lassen und unser Mitgefühl wecken, dies alles sind keine Beweise einer Massenvernichtung durch Gaskammern.“



Im Prozess hatte Hoscheit sich wenig einsichtig gezeigt. Er erklärte, er habe den Holocaust gar nicht infrage stellen wollen. Er führte aus, es sei wegen der Sensibilität der Menschen für das Thema eben einfach schwer, sich damit objektiv auseinanderzusetzen. In kurz: Der Fehler liegt bei den Anderen.



Hoscheit versuchte sich zudem damit herauszureden, dass die meisten der beanstandeten Passagen als Frage formuliert gewesen seien. Jetzt würde ein falsches Bild von ihm vermittelt, er sei kein Negationist, betonte der Theologe.



Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess eine Haftstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung gefordert.