(vb) – Nach der gleichen Masche wie vor sechs Wochen an der Luxemburger Mosel ist ein Autofahrer auf der deutschen Seite überfallen worden. Eine junge Frau hatte eine Panne vorgetäuscht, ihr Partner raubte das Opfer aus.

Das Verbrechen ereignete sich am Montag zwischen den deutschen Moselorten Wincheringen und Palzem. Ein Autofahrer wurde an einem Parkplatz von einer sehr jungen Frau angehalten und mit Erklärungen in einer fremden Sprache auf einen nahe gelegenen Waldweg gelockt. Dort schlug ihr Partner das Opfer und erpresste sein Portemonnaie. Das 29-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Trier ermittelt.

Ein ganz ähnlicher Vorfall hatte sich Mitte März auf luxemburgischer Seite zwischen Ehnen und Lellingen ereignet. Damals hatte eine junge Frau einen Notfall vorgetäuscht und einen Motorradfahrer in einen Hinterhalt gelockt, wo er zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde. Seine Ehefrau fand den Mann später bewusstlos neben seinem Motorrad liegend.



Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten von dem gleichen Duo verübt wurden.