(chr) - Eins sollte „Mann“ am Sonntag nicht vergessen: die Brezel für ihre Liebste. So wie bei den einen der Valentinstag, ist auch der „Bretzelsonndeg ein Tag ganz im Zeichen der Liebe. Und des Süßgebäcks. Denn Liebe geht bekannterweise ja durch den Magen.

Der Mann soll der Dame seines Herzens an diesem Tag eine besonders große und fein gezuckerte Brezel schenken. Akzeptiert sie sein Geschenk, so soll sie ihm im Gegenzug dafür drei Wochen später, am Ostersonntag, ein gefülltes Schokoladenosterei überreichen.

Rollentausch im Schaltjahr

Außer in einem Schaltjahr, dort werden die Rollen vertauscht und die Dame soll dem Mann eine Brezel am „Bretzelsonndeg“ und der Mann der Frau an Ostern ein mit Pralinen gefülltes Schokoladenei schenken. Alles im Sinne der Tradition. So gibt es Brezeln statt Schmetterlinge im Bauch.

Woher der Brauch der Brezel an Halbfasten kommt, ist jedoch nicht bekannt. Er soll jedoch mit Hochzeitsfesten zusammenhängen und früher auch noch Fastenbohnensonntag genannt worden sein, erklärt Georges Hausemer in seiner Publikation „Apropos ... Feste und Traditionen in Luxemburg“. Die verdrehten Enden der Brezel sollen dabei die verschlungenen Arme der Liebenden symbolisieren. Besonders freuen dürfte diese Tradition die Bäcker in Luxemburg. Bereits zum 31. Mal hat die „Fédération des Patrons Boulangers-Pâtissiers du Grand-Duché de Luxembourg“ zu Ehren der Brezel einen Umzug in Luxemburg-Stadt veranstaltet. Angeführt von ihrer Brezelkönigin verteilt die Vereinigung bei ihrem Umzug das Süßgebäck an die Menschen. Die Brezel wird mit Zucker und Mandeln überzogen, mit Schokolade oder Zimt gefüllt oder Natur angeboten. So gibt es mittlerweile auch Riesenbrezeln für die ganze Familie.

Der Bäcker macht, was sich der Kunde wünscht. Dies jedoch weniger als Liebesbeweis – sondern eher als gute Verkaufsaktion.

