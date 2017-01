(str) - „Luxembourg International Freedom Center“ steht auf dem Briefkasten an Nummer 33 in der Grand-Rue in Wasserbillig – ein unscheinbares Haus mit dunkelroter Fassade im historischen Ortskern.



Doch die versprochene Freiheit ist trügerisch. Verkauft wurde hier nur der schleichende Tod in Pulverform – Kokain zu Dumpingpreisen und mit erschreckend geringem Reinheitsgrad.



Monatelang wurde das Haus in der Grenzstadt an der Mosel von Drogenfahndern observiert. Es galt als Dreh- und Angelpunkt des Drogenhandels in den Straßen des 30 Kilometer entfernten hauptstädtischen Bahnhofsviertels.



Eine „Boule“ Kokain für 10 Euro



Dort wurde die Portion, eine sogenannte „Boule“ von 0,5 Gramm Kokain, je nach Kundschaft für zehn oder 20 Euro an Schwerstabhängige, aber auch an Gelegenheitskonsumenten verkauft. Zudem gab es auch ein Nebengeschäft mit Marihuana.



Als das Sondereinsatzkommando der Polizei am 27. Oktober 2015 in Wasserbillig zuschlug, wurden insgesamt 57 Personen in Gewahrsam genommen. 16 von ihnen wurden einem Untersuchungsrichter vorgeführt und anschließend inhaftiert.



In dem Haus mit dem polizeiinternen Code-Namen „G33“ wurden bei der Razzia 570 Gramm Kokain, 196 Gramm Heroin und 1 425 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Bei einer weiteren Polizeiaktion in einem ebenfalls vom Dealernetzwerk genutzten Wohnhaus in der Rue de Rodange in Athus (B) wurden weitere 793 Gramm Kokain konfisziert.

21 Beschuldigte mit 55 verschiedenen Identitäten



20 Männern und einer Frau konnte bei Abschluss der Ermittlungen eine Beteiligung am Drogenhandel nachgewiesen werden. Ab kommendem Dienstag wird ihnen vor der 13. Strafkammer des Bezirksgerichts Luxemburgs der Prozess gemacht.



Dabei dürfte bereits der Verhandlungsauftakt zu einer Geduldsprobe werden. Die 21 Angeklagten, die teils geständig sind, teils jegliche Beteiligung am Drogenhandel bestreiten, sind den Justizbehörden nämlich unter insgesamt 55 verschiedenen Identitäten bekannt.



Das Dossier, an dem mehr als 200 Polizei- und Zollbeamte mitgearbeitet haben, ist zudem sehr umfangreich. Über knapp sechs Monate erstreckten sich die Ermittlungen. Drogenfahnder haben 19 der Beschuldigten bei insgesamt 305 Drogendeals im hauptstädtischen Bahnhofsviertel beobachtet und dokumentiert – hauptsächlich in der Rue de Strasbourg, der Rue du Fort Wedell und der Rue Joseph Junck. Zudem wurden 408 belastende Aussagen von Drogenabhängigen zu den einzelnen Angeklagten aufgenommen.







4 210 Übernachtungen im Wasserbilliger Drogenhaus



Die hohe Zahl der Angeklagten, immerhin 19 mutmaßliche Drogendealer und zwei beschuldigte Hinterleute, hat nicht dazu geführt, dass der Bande aus Nigeria, die seit Jahren den Markt in der Hauptstadt dominiert, ein Riegel vorgeschoben werden konnte. Die Geschäfte laufen trotz der anhaltenden Polizeiaktionen weiter.

Gründe hierfür sind auch das Ausmaß und die internationalen Verstrickungen des Netzwerks. Dazu lieferten die Observierungen der Polizei deutliche Anhaltspunkte. Am Morgen der Razzia vom 27. Oktober 2015 waren in dem Haus in Wasserbillig insgesamt 57 Personen anwesend. Am 6. Oktober vermerkte das Observationsteam der Kriminalpolizei ganze 81 Anwesende. Im ganzen Monat September gingen 4 210 Personen in dem Haus ein und aus.



Razzia im neuen Hauptquartier in Longwy



Vor knapp drei Wochen ist es den Sicherheitskräften allem Anschein nach gelungen, das neue Hauptquartier des nigerianischen Netzwerks auszuheben. Nach den Razzien in Wasserbillig, in der hauptstädtischen Rue de Strasbourg und in Athus hatte dieses sich offenbar gleich jenseits der französischen Grenze niedergelassen.

In einem Haus in Longwy bereiteten sie, den Erkenntnissen der Ermittler zufolge, die Ware für den Verkauf in Luxemburg-Stadt vor. Kuriere brachten den portionierten und gestreckten Stoff dann mit öffentlichen Transportmitteln nach Luxemburg.



Wie der „Républicain Lorrain“ kurz vor Weihnachten berichtete, war der Anführer der Gruppe in einem Bus aus Luxemburg festgenommen worden. Gemeinsam mit sechs Komplizen soll er an das Großherzogtum ausgeliefert werden.





______________________________

Fortsetzung folgt ...

Die Epizentren des nigerianischen Kokainnetzwerks, das Drogenhaus an Nr. 33 in der Grand-Rue in Wasserbillig und die berüchtigte „Nice Bar“ in der Rue de Strasbourg, wurden den Erkenntnissen der Ermittler zufolge von einem 46-jährigen Familienvater aus Düdelingen betrieben. Für Szenekenner gilt er als der letzte „Pate“ des heimischen Drogenmilieus.