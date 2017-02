(C./dco) - Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Nacht von Freitag wurden mehrere Alkoholkontrollen durchgeführt: In Erpeldingen, Bettendorf, Diekirch und Hesperingen hatte die Polizei Hunderte Fahrer angehalten und sie zu einem Alkoholtest aufgefordert.



Allein in Erpeldingen wurden 229, in Bettendorf 90 Personen kontrolliert - alle diese Tests verliefen negativ.



In Diekirch allerdings erhielten von den 178 getesteten Fahrern zwölf eine Verwarnung, drei Führerscheine wurden eingezogen. In Hesperingen mussten zwei Fahrer ihren Führerschein abgeben, sechs wurden verwarnt. In der Gemeinde nahe der Hauptstadt wurden 190 Fahrer kontrolliert.



Die Polizei weißt daraufhin, dass auch in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen im Land stattfinden werden.