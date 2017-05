C./ps - Eine Bürgerin meldete in der Nacht zum Samstag der Polizei, dass ein Bagger nahe des Lycée Technique du Centre auf Limpertsberg brennen würde. Das Gefährt soll lichterloh in Flammen gestanden haben. Die Berufsfeuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Nur unmittelbar später ging eine weitere Meldung ein, dass der Bagger erneut brennen würde. Dieser Brand ging nach Aussagen des Leiters der Feuerwehr wohl vom Motorraum aus. Es könnte sich um einen Sickerbrand handeln - eine erneute Brandstiftung könne jedoch nicht ausgeschlossen sein, so die Polizei.