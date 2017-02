(SH) - Zwischenstopp im Prozess um Brandstiftung in der Haftanstalt in Schrassig. Die Verhandlungen wurde vorerst ausgesetzt. Wann sie wieder aufgenommen werden, ist derzeit nicht bekannt. Zunächst soll ein Psychiater aus dem Ausland ein weiteres Gutachten über den mentalen Zustand des Hauptangeklagten Paulo A. abgeben.

Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, am Abend des 27. April 2015 in seiner Zelle Kleider, Tücher und eine Matratze angezündet zu haben. Nur dank des schnellen Eingreifens des Personals der Haftanstalt konnten schwere Schäden vermieden werden. Einige Personen waren jedoch verletzt worden, weil Paulo A. rebellierte, als die Gefängniswärter in seine Zelle eindrangen, um das Feuer zu löschen.

Zum Prozessauftakt hatte ein Luxemburger Experte bemerkt, dass Paulo A. zwar wohl Probleme habe, jedoch nicht unter einer Paranoia leide. Die medizinische Akte des Angeklagten war den Richtern, der Staatsanwaltschaft und den Anwälten jedoch erst nach dem ersten Verhandlungstag zugestellt worden.

Hauptangeklagter entlastet Zellennachbar

Paulo A. selbst erklärte am Donnerstag, dass er bereits seit seiner Kindheit in psychiatrischer Behandlung sei. Im Alter von 17 Jahren wären Anzeichen für eine bipolare Störung festgestellt worden. Die Diagnose sei jedoch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Er habe allerdings Psychopharmaka verschrieben bekommen – weitaus stärkere Medikamente als einfache Beruhigungsmittel.



Das psychiatrische Gutachten ist insofern von Bedeutung, da es für den Angeklagten zu einer Strafminderung, resp. zur Unzurechnungsfähigkeit führen könnte.

Zudem entlastete Paulo A. den Mitangeklagten Alessandro F.: „Er hat nichts mit der Sache zu tun.“ Alessandro F., zum Tatzeitpunkt Zellennachbar von Paulo A., sitzt auf der Anklagebank, weil er das Feuerzeug zur Verfügung gestellt haben soll.

