(mth) - Amelia M. wurde im Juli 2016 zu einer Haftstrafe von zehn Jahren, davon sieben auf Bewährung, sowie zu einer Geldstrafe von rund 10.800Euro verurteilt. Die junge Frau hatte im August 2011 in einer Gastwirtschaft in Niederkorn einen Brand gelegt, nachdem sie von dem Besitzer sexuell missbraucht und zum Teil ihrer Freiheit beraubt worden war.

Am Dienstag fand der Berufungsprozess gegen die heute 26-jährige statt. In dem Verfahren ging es hauptsächlich um die Frage, inwiefern die Haftstrafe, die ohnehin am Minimum dessen liegt, was für Brandstiftung in Luxemburg vorgesehen ist, angemessen war.

Der Prozess im vergangenen Sommer hatte aufgrund der Umstände der Tat für Aufsehen gesorgt. Amelia Z., die zur Zeit der Tat unter familiären Problemen litt und ein Alkoholproblem hatte, arbeitete zum Tatzeitpunkt in einer Kneipe in Niederkorn. Sie wurde von deren Betreiber Cosimo Z. ausgenutzt und sexuell missbraucht. Traumatische Erlebnisse, die sie schließlich aus Verzweiflung dazu trieben, die Kneipe ihre Peinigers anzuzünden.

Z. wurde aufgrund dieser und weiterer Tatbestände im vergangenen Juli in zweiter Instanz zu 10 Jahren Haft verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft sprach sich am Dienstag für eine mögliche Strafminderung aus. Dies sei sowohl Aufgrund der besonderen Umstände der Tat sowie der Tatsache, dass die Angeklagte "sich mit äußerster Anstrengung darum bemühe, ihr Leben in den Griff zu bekommen" empfehlenswert.

Amelia H. kann somit bei der Urteilsverkündung am 4. April damit rechnen, dass ihre Haftstrafe weiter abgemildert wird.