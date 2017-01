(mth) - Eine 32-jährige Frau, die sich Ende November wegen Brandstiftung vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten musste, wurde am Donnerstag freigesprochen.

Obschon es Hinweise darauf gab, dass die Frau am Abend des 27. März 2014 gegen 22 Uhr im oberen Stock eines Wohnhauses in der Rue Dicks-Lenz in Beles einen Kleiderschrank in Brand gesteckt hatte, reichte die Beweislage offenbar nicht für einen Schuldspruch aus. Die Staatsanwaltschaft hatte mindestens 15 Jahre Haft gefordert. Ob sie gegen das Urteil in Berufung gehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Aggressiv und betrunken



Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen war die Frau immer wieder aufgrund ihres aggressiven Charakters aufgefallen, als sie betrunken war. Am Abend des Brandes war sie alkoholisiert und hatte Gegenstände in der Wohnung beschädigt, bevor sie diese im Streit mit ihrem Mitbewohner verließ. Anschließend brach das Feuer aus.

Die Angeklagte hatte vor Gericht abgestritten, den Brand gelegt zu haben. Sie sei "völlig unschuldig" und ihre belastenden Aussagen hätten nichts zu bedeuten. Ihr Anwalt hatte auf Freispruch aus Mangel an Beweisen plädiert.