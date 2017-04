(dho) - Auf der Baustelle der zukünftigen Musikschule in Fentingen ist es Dienstagnacht zu einem Brand gekommen. Um 23.45 Uhr wurde der Feuerwehr der Gemeinde Hesperingen ein Feuer gemeldet.



Als sie an der Baustelle ankamen, schlugen Flammen aus einem Treppenabsatz. Die Feuerwehrleute hatten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und konnten den Schaden so in Grenzen halten. Die Polizei ermittelt nun nach der Ursache des Feuers.



Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute aus Hesperingen und sechs aus Roeser. Auch ein Krankenwagen aus Bettemburg und die Polizei aus der Hauptstadt waren vor Ort.