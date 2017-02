(mth) - Am vergangenen 17. Januar veröffentlichte der US-Geheimdienst CIA ein entklassifiziertes Dokument, das in Luxemburg für etwas gekünstelte Aufregung sorgte. Der Grund war, dass das Dokument die Einschätzung zu der „Bommeleeër“-Anschlagsserie in den Jahren 1984 bis 1986 enthält, dass der oder die Täter eine „militärische oder polizeiliche Ausbildung“ genossen hätten.



Nun handelte es sich dabei nicht um eine neue Feststellung, da diese schon so in einer Analyse des möglichen Täterprofils aus dem Jahr 1986 nachzulesen ist, die von der US-Bundesbehörde FBI stammt ...