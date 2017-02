(TJ) - In der Cité Op Hudelen, wurde am Donnerstag ein verdächtiges Objekt gefunden. In einer ersten Phase glaubte man, es könnte sich um eine Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg handeln.

Sofort wurde ein Sicherheitsperimeter eingerichtet und der Sprengstoffdienst der Armee bestellt. Es sollte sich allerdings recht schnell herausstellen, dass es sich bei der "Bombe" um Arbeitsmaterial der Eisenbahn handelt. Somit erwies die Aufregung sich als unnötig.