(jag) - Nach der Bombendrohung am vergangenen Donnerstag hat die Polizei noch keine Hinweise auf den Urheber. Dies bestätigte auf Nachfrage die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Das Einkaufszentrum Auchan und das Utopolis-Kino in Kirchberg hatten am Donnerstagnachmittag komplett evakuiert werden müssen. Grund war eine "konkrete" Bedrohung. Eine großangelegte Durchsuchung der Gebäude blieb aber ohne Resultat.



Die Evakuierung Hunderter von Menschen hatte am Donnerstag während vier Stunden für Chaos gesorgt. Dem Anrufer drohen bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von maximal 3000 Euro. Zudem haben die Geschäftsinhaber die Möglichkeit, den Verursacher wegen des Ausfalls auf eine Entschädigung zu verklagen.