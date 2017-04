(str) - Kurz vor 16 Uhr ist am Montagnachmittag eine telefonische Bombendrohung im Betreuungszentrum für Drogenabhängige in Bonneweg, dem "Abrigado", eingegangen.



Keine Stunde später konnte die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann festnehmen.



Die Staatsanwaltschaft hat seine Inhaftierung angeordnet. Am Dienstagmorgen wird er einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Dem festgenommenen mutmaßlichen Anrufer drohen bis zu fünf Jahren Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 3000 Euro. Zudem haben Geschädigte die Möglichkeit, den Verursacher wegen des Verdienstausfalls auf Schadensersatz zu verklagen.









Gleich nachdem der Drohanruf einging, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Die nötigen Überprüfungen wurden eingeleitet, das "Abrigado" evakuiert und auch die Route de Thionville in Höhe der "Fixerstuff" abgeriegelt. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten das Umfeld. Auch Sprengstoffhunde waren im Einsatz.



Vorfälle häufen sich



In den vergangenen Monaten häufen sich falsche Bombendrohungen in Luxemburg. Zuletzt war am vergangenen Donnerstag ein Drohanruf bei einem Baumarkt in Bettemburg eingegangen.



Am 21. März war es in Kirchberg zu erheblichem Chaos gekommen, nachdem ein Einkaufszentrum und ein Kinokomplex nach einer Bombendrohung geräumt werden musste. Bislang konnte in diesen beiden Fällen noch kein Täter ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jedoch weiter.