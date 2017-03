(chr) - Paul hat Post bekommen – vom Roten Kreuz. In dem Schreiben bittet die Organisation ihn höflich darum, sich in zwei Tagen in ihrem Bluttransfusionszentrum einzufinden, um Blut zu spenden. Paul leistet dem gern Folge. Er ist Blutspender, seit fast 40 Jahren. Dies ist seine mittlerweile 76. Einberufung zur Blutentnahme. Dass das Rote Kreuz ihn gerade jetzt kontaktiert, hängt mit dem aktuellen Mangel an Blutreserven zusammen.

Der Mangel ist auf die rezente Grippewelle, die Fastnachtsferien und die damit zusammenhängende Abwesenheit der regelmäßigen Blutspender zurückzuführen ...