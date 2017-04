(SH) - „Wir wollen, dass weniger schnell gefahren wird und somit der Verkehr sicherer wird.“ Die Worte von André Schaack, Chefkommissar der Polizei, sind deutlich. Der sogenannte „Blitzermarathon“, der von Mittwoch 6 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr zeitgleich in 24 europäischen Ländern organisiert wurde, soll hierzu beitragen.

Quer durchs Land finden demnach Geschwindigkeitskontrollen statt. So auch am Mittwochmorgen in Junglinster. Dort ließen sich die Fahrer allerdings zunächst nicht überraschen. Während der ersten Stunde der Kontrolle musste lediglich eine Fahrerin einen Strafzettel bezahlen. Die junge Frau war allerdings nicht zu schnell unterwegs, sie hatte vielmehr während der Fahrt an ihrem Handy gespielt. Dennoch war dies den Beamten am Kontrollpunkt auf der Brücke über der N11 nicht entgangen. Per Funk gaben sie das Nummernschild an ihre Kollegen weiter, die das Auto kurze Zeit später stoppten und die Fahrerin zur Ordnung riefen.

Präventive Maßnahmen

„Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszustellen“, erklärt André Schaack. Vielmehr gehe es darum, dass über das Thema überhöhte Geschwindigkeit gesprochen wird, den Fahrern die Gefahren bewusst werden und sie den Fuß vom Gas nehmen. Denn die Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Studien zufolge ist das Unfallrisiko um zwei Prozent niedriger, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Straßen um ein Prozent geringer ist.

Dass über Medien oder soziale Netzwerke schnell vor den Kontrollen gewarnt wurde, störte die Polizei nur wenig. Dies erschwere die Arbeit der Beamten beispielsweise bei Fahndungen, nicht aber wenn es sich um rein präventive Kontrollen handelt, wie dies im Rahmen des „Blitzermarathons“ der Fall ist. Über die Einsätze berichtete die Polizei demnach auch auf ihrer eigenen Facebook-Seite. „Wer sich heute erwischen lässt, ist selber schuld“, bemerkt André Schaack.

Dass bei Kontrollen in Niederanven und Mamer kein einziger Verkehrsteilnehmer den Beamten ins Netz ging und in Niederfeulen und Esch/Alzette jeweils nur einer, wurde dann auch als Erfolg gewertet. Ob es jedoch reichen wird, die Zahlen aus dem Vorjahr zu unterbieten, wird sich erst am Donnerstag nach 6 Uhr herausstellen, wenn eine Bilanz der unterschiedlichen Kontrollen gezogen wird. Vor Jahresfrist waren während des „Blitzermarathons“ 267 Geschwindigkeitskontrollen festgestellt worden. Fünf Führerscheine waren eingezogen worden.

Lastkraftwagenfahrer im Visier

Doch zurück zur Kontrolle in Junglinster. Auch wenn sich die Verkehrsteilnehmer hier an die Regeln hielten, was die Geschwindigkeit betrifft, so hatten die zwölf Beamten dennoch alle Hände voll zu tun.



Dieser Lastkraftwagen entsprach nicht den Vorschriften. Der Fahrer wurde verwarnt.

Foto: Gerry Huberty

Denn sie nutzten den Einsatz auch, um Lastkraftwagen zu kontrollieren – von der Ladung, über den Zustand des Fahrzeuges, die Fahrtzeiten bis hin zu der Streckenführung, die die Fahrer verfolgten. Denn die Straße zwischen Waldhof und Echternach zählt nicht zu den Transitstrecken. Lastkraftwagenfahrer, die beispielsweise aus Belgien kommen und nach Deutschland fahren, ohne eine Lieferung in Luxemburg abzugeben oder abzuholen, dürfen diese Strecke demnach nicht befahren.

Und während die Geschwindigkeitsbegrenzungen am Mittwochmorgen in Junglinster eingehalten wurden, war dies bei den Vorschriften für die Lastkraftwagenfahrer nicht immer der Fall.

