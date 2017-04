(che) - Zu hohe Geschwindigkeit fordert immer noch die meisten Todesfälle auf den Straßen. Die Kampagne "Slow Down Europe" soll Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von zu hoher Geschwindigkeit hinter dem Steuer sensibilisieren.



Im Klartext heißt dies, dass von Mittwochmorgen 6 Uhr bis Donnerstagmorgen 6 Uhr vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden - quer durch das ganze Land.

Koordiniert wird der Einsatz, an dem 24 europäische Länder teilnehmen, von der Verkehrsüberwachungsstelle Tispol („Traffic Information System Police“). Wie Tispol mitteilt, hielten sich im vergangenen Jahr 95 Prozent der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsvorgaben. 2016 nahmen europaweit 22 Länder an der Kampagne teil.