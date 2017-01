(TJ) - Die Mischung war beunruhigend: Seit Tagen hatte strenger Frost das Land fest im Griff, der Boden war knochenhart gefroren. Als die Wetterexperten für den späten Samstagnachmittag einige Niederschläge - und Regen - meldeten, verhieß dies wenig Gutes.

Gegen 18.00 Uhr begann es stellenweise zu regnen und man musste sich auf Böses gefasst machen. Wer draußen unterwegs war und aufmerksam lauschte, konnte es hören: Das Knistern, wenn Regentropfen auf kaltem Untergrund augenblicklich gefrieren und Stock und Stein mit einem feinen Film aus Eis überziehen.



Doch die Warnungen der Experten hatten diesmal gefruchtet. Die Hauptachsen waren vorsorglich gesalzen worden, so dass die unerwünschte Glätte dort ausblieb. Zudem hatten die Autofahrer sich auf die außergewöhnliche Situation eingestellt und hatten unnötige Fahrten abgesagt. Dass am Samstag kein Feierabendverkehr war, entspannte die Situation zusätzlich.

Abgesehen von einem Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen Filsdorf und Altwies, wo ein Automobilist von der Straße abkam und sich verletzte, als sein Wagen im Graben landete, hat die Zentrale der Rettungsdienste am Sonntag keine besonderen Vorkommnisse zu melden.

In Frankreich wird Blitzeis als mögliche Ursache für einen schweren Busunfall in der Gegend von Macon genannt. Fünf Menschen verloren dort am frühen Sonntagmorgen ihr Leben, 27 wurden teilweise schwer verletzt.



Warnung aufgehoben

Météolux hatte die Warnstufe "Orange" noch bis 3.00 Uhr aufrecht erhalten, am Sonntagmorgen ist für die Wetterexperten wieder alles im grünen Bereich. "Auccune vigilance particulière" heißt es auf dem Online-Portal.

Aktuell liegen die Temperaturen mit -1 Grad noch gerade so im negativen Bereich, im Laufe des Tages soll das Quecksilber positive Werte von 2 bis 4 Grad anzeigen. Grau und neblig soll es werden, einzelne Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die nächsten Tage steht ähnliches Wetter auf dem Menü. Sehen Sie hier die komplette Vorhersage: